السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجى: إسرائيل تعاملت بازدواجية وتطرف ونيتها مبيتة لأهداف خبيثة

غزة
غزة

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هناك نية مبيتة من إسرائيل لعرقلة المفاوضات والإخلال بالمنظومة والاتجاه لتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى تكثيف الاحتلال للضربات على رفح الفلسطينية وقت إجراء المفاوضات.

وأوضح عادل العمدة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن إسرائيل أرسلت وفدا للتنسيق على المفاوضات في القاهرة وفي نفس التوقيت ينفذ ضربات على رفح ويضع سقف للتفاوض ولا يريد التوافق مع حماس، مؤكدا أن هناك ازدواجية معايير وتطرف وعشوائية وإجراءات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: "الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تحقيق الأغراض الخبيثة من خلال إبادة شعب غزة، بينما الدولة مصرية تبذل جهودا كبيرة لحلحلة القضية ونفاجأ بتصرفات تقلب الترابيزة وتنفيذ أعمال خبيثة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع".

الحياة اليوم قناة الحياة الاعلامية لبنى عسل عادل العمدة

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