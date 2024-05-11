ماهر زهدي يكشف حكايات "فيلسوف الضحك والبكاء" و"أميرة الحب والأحزان" (فيديو)

كشف الكاتب ماهر زهدي فى حديثه لـ"الدستور"؛ ضمن سلسلة “كواليس تأليف الكُتب” هذا الأسبوع كواليس تأليف كتابين "الريحاني.. فيلسوف الضحك والبكاء" و"أسمهان.. أميرة الحب والأحزان" صدرا له مؤخرًا.

"الريحاني.. فيلسوف الضحك والبكاء"

ويقدم الكتاب رحلة في قصة حياة عملاق الكوميديا الراحل نجيب الريحاني، منذ مولده وحتي رحيله، مستعرضا خلاله "السيرة الدرامية"، للريحاني، باعتباره فيلسوفا على المستويين، الإنساني والفني، مؤكد على أنه لا يمكن الحديث عنه باعتباره "كان" أو جزء من الماضي، لعدة أسباب علي رأسها – والكلام لزهدي – أن الريحاني لايزال علامة فارقة، والمحطة الأهم في تاريخ الكوميديا المصرية والعربية، بل ويعد حدا فاصلا لما كان قبله وما جاء بعده.

ويكشف الكاتب عبر سطور رحلته في حياته الريحاني أن الفنان الكبير الراحل دخل إلى عالم التمثيل من باب "التراجيديا"، وحاول واجتهد ليكون أحد فناني هذا الفن الأصيل، غير أن ما حدث هو أن الجماهير "رأت فيه نموذجا لكوميديان العصر"، ورضخ الريحاني لاختيار الجمهور، ليغير مساره، وليصبح ليس فقط كوميديان عصره، وإنما "كوميديان كل العصور التالية له"، مشيرا إلي أن الريحاني عمل على تطوير الكوميديا المصرية لأكثر من ثلاثين عاما، منذ أن بدأ عمله الاحترافي في الفن في العام 1908.

كما يرصد الكتاب أن "الريحاني بدأ رحلته مع الكوميديا قريبا من الكوميديا المرتجلة، ثم الاستعراض والأوبريت، مرورا بالكوميديا الهزلية التي خصها بمغزى أخلاقي واجتماعي جاد، حتى وصل بها إلى الشكل الأكثر نضجا من خلال "كوميديا الموقف" التي لا تزل معتمدة إلى يومنا هذا ".

"أسمهان.. أميرة الحب والأحزان"

ومن أجواء الكتاب: "نحن أمام كاتب غير تقليدي يكتب عن نجمة غير تقليدية. يرسم ماهر زهدي حياة أسمهان -أميرة الحب والأحزان ذات الحياة الملغزة- بطريقة درامية مثيرة للفضول والتأمل".

إن ذلك الشكل الفني الذي اختاره زهدي ليكون تعبيرا عن المضمون "الدرامي" لرحلة حياة أسمهان، وهو شكل مزيج بين النزعة التسجيلية والخيال، وبين الرواية والسينما، مما يجعل القارئ يستحضر الأحداث ليراها أمامه في مشاهد سينمائية من الطراز الأول، وحين يصل إلى النهاية سيجد نفسه مضطربا بالطبع، فأسمهان التي استقرت لدينا في صورة ذهنية معينة، ليست تلك التي أرخت لها هذه الأوراق.إننا أمام سيرة أميرة عشقت الفن.. أميرة الحب والأحزان"

يذكر أن، صدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين في شهر يناير 2024، كتاب "فيلسوف الضحك والبكاء"، للكاتب ماهر زهدي، ليكون الكتاب التعاون الثاني بين ريشة وزهدي، بعد تعاونهما الأول في كتاب "التمر حنة.. نعيمة عاكف".