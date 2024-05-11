تونى ويب: أنجلينا جولى تحاول تفكيك العلاقة بين أطفالها وبراد بيت

بينت تصريحات الحارس الشخصي للنجمة العالمية أنجلينا جولي، أنها قامت بمحاولات لتفكيك العلاقة بين أطفالها ووالدهم، النجم براد بيت، بتشجيعهم على تجنبه خلال زيارات الحضانة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقًا لتوني ويب، الذي عمل مع العائلة الشهيرة لأكثر من عشرين عامًا، قامت جولي بفصله من وظيفته بعد أن رفض اثنان من فريقه الأمني دعم براد بيت بعد انفصالهما.

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أشار ويب إلى أنه سمع جولي تحث أطفالها على تجنب قضاء الوقت مع والدهم خلال زيارات الحضانة.

وأدلى اثنان من مساعدي ويب بشهاداتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الأطفال، معترفين بأنهما يتلقيان الأوامر من مساعد جولي الشخصي، مايكل فييرا.

وفي وثيقة أخرى، زعم ويب أن مساعد جولي أخبر الزميلين بأنها ستقاضيهما إذا قدما أي أدلة في صالح براد بيت في دعوى الحضانة.

على الرغم من انفصالهما في عام 2016، لا تزال المعارك القانونية بين جولي وبيت جارية، مع استمرار الخلافات حول الأموال وحضانة الأطفال الستة الذين يشتركان فيهما.