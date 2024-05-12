الزمالك فى مواجهة نهضة بركان.. جدول مباريات اليوم الأحد 2024/5/12

تقام اليوم مختلف المباريات الأوروبية والمحلية، ومنها مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يمكن مشاهدتها من خلال قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ونعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مختلف الدوريات المقامة حاليًا، وعلى رأسها كأس الكونفدرالية والدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

نهضة بركان والزمالك الساعة 22:00.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد وأرسنال الساعة 18:30.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس وألميريا الساعة 22:00.

فالنسيا ورايو فايكانو الساعة 19:30.

أتليتكو مدريد وسيلتا فيجو الساعة 17:15.

قادش وخيتافي الساعة 15:00.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا وروما الساعة 21:45.

يوفنتوس وساليرنيتانا الساعة 19:00.

جنوى وساسولو الساعة 16:00.

هيلاس فيرونا وتورينو الساعة 16:00.

لاتسيو وإمبولي الساعة 13:30.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم باير ليفركوزن الساعة 20:30.

بايرن ميونيخ وفولفسبورج الساعة 18:30.

دارمشتات وهوفنهايم الساعة 16:30.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان وتولوز الساعة 22:00.

ستراسبورج وميتز الساعة 22:00.

ستاد رين ولانس الساعة 22:00.

أولمبيك مارسيليا ولوريان الساعة 22:00.

كليرمونت فوت وأولمبيك ليون الساعة 22:00.

نانت وليل الساعة 22:00.

مونبلييه وموناكو الساعة 22:00.

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا للأندية| كرة سلة

دوان | كرة سلة والجيش الرواندي | كرة سلة الساعة 20:30.

ريفرز هوبرز | كرة سلة والاتحاد المنستيري | كرة سلة الساعة 17:30.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بورتو وبوافيشتا الساعة 22:30.

بنفيكا وأروكا الساعة 20:00.

كاسا بيا وموريرينسي الساعة 20:00.

جل فيسنتي وفارنزي الساعة 17:30.

مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور وغازي عنتاب الساعة 19:00.

ألانياسبور وبشكتاش الساعة 19:00.

فنرباهتشة وقيصري سبور الساعة 19:00.

هاتاي سبور وأنقرة جوتشو الساعة 19:00.

فاتح كاراجومروك وجالاتا سراي الساعة 19:00.

قاسم باشا وأنطاليا سبور الساعة 19:00.

كونيا سبور وسامسون سبور الساعة 19:00.

بنديك سبور وتشايكور ريزه سبو الساعة 19:00.

سيفاس سبور وباشاك شهير الساعة 19:00.

طرابزون سبور وإسطنبول سبور الساعة 19:00.