فى غياب تام لدورالجبلاية.. الاتحاد المغربى يستضيف 8 مباريات إفريقية فى تصفيات المونديال

واصل اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام غيابه التام عن القيام بأى دور على المستوى الإفريقى، من شأنه دعم البنية التحتية الرياضية فى مصر، والحفاظ على الريادة المصرية فى مجال كرة القدم، خاصة أن مقر الاتحاد الإفريقى فى القاهرة .

وغاب دور الجبلاية فى استضافة بعض المباريات الخاصة بالمنتخبات الإفريقية التى لا تتمكن من خوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم على أرضها بسبب اشتراطات الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى الوقت الذى نجح فيه الاتحاد المغربى لكرة القدم برئاسة فوزى لقجع من استضافة عدد كبير من مباريات هذه المنتخبات على الملاعب المغربية .

وهو ما يعكس الفارق الكبير بين مسئولى الجبلاية ونظرائهم فى الاتحاد المغربى، لاسيما وأن مثل هذه الأمور تزيد من العلاقات مع المنتخبات الإفريقية وتحافظ على زعامة مصر الإفريقية.

وكشفت بعض التقارير المغربية عن موافقة اتحاد الكرة المغربي علي استضافة عدد من المباريات المهمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكدت التقارير أن المغرب ستستضيف 8 مباريات خلال شهر يونيو المقبل، لمنتخبات إفريقية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بهدف تفعيل بنود اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع اتحاد الكرة المغربي لكرة القدم ومجموعة من الاتحادات الكروية الإفريقية .

وبيان هذه المباريات كالتالى:

سيراليون أمام جيبوتي يوم 5 يونيو بملعب العبدي بالجديدة.

إفريقيا الوسطى أمام تشاد يوم 5 يونيو على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.

جامبيا أمام السيشل يوم 8 يونيو، بالملعب البلدي لبركان.

جيبوتي أمام إثيوبيا يوم 9 يونيو بملعب العبدي بالجديدة.

ساوتومي أمام ليبيريا يوم 9 يونيو بالملعب الشرفي بوجدة.

غينيا أمام موزمبيق يوم 10 يونيو بملعب العبدي بالجديدة.

تشاد أمام جزر القمر يوم 11 يونيو على أرضية ملعب الشرفي بوجدة.

سيشيل أمام بوروندي يوم 11 يونيو بالملعب البلدي لبركان.