السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أجنبى يهرب الماريجونا والحشيش بالبحر الأحمر للجنايات

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أحالت نيابة البحر الأحمر، اليوم، راكبا أجنبي الجنسية لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه في محاولة حيازة وتهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا.


وتمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسل اشتبه في راكب بلجيكي الجنسية قادم من مطار بروكسل الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد الاشتباه، وبتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش مخبأة داخل حقائبه وملابسه، حرر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤.

نيابة البحر الأحمر الحشيش والماريجوانا أجنبي الجنسية محكمة الجنايات

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