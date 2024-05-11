باحث: حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا فى تاريخ الاحتلال الإسرائيلى

علق الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك تأييدا شعبيا وسياسيا لجهود الدولة والقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك ضغوط مصرية شديدة اللهجة على الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات في مدينة رفح وتلويح مصر بتعليق معاهدة السلام حال استمرار القصف الإسرائيلي، والذي أكده عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.