السبت 11 مايو 2024
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جمال التهامى: مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها

الدكتور جمال التهامي
الدكتور جمال التهامي

علق الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

وقال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.

وأضاف أن هناك تأييدًا سياسيًا شعبيًا لجهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كثفت من اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح المعبر على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن مصر رفضت أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

قطاع غزة الأراضي الفلسطينية اكسترا نيوز

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