قيادى بـ"مستقبل وطن": جذب الشركات الأوروبية على أرض مصر دليل على قوة اقتصادنا

أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة افتتحت العديد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في دفع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصنع بوش الذي قام بزيارته الدكتور مصطفى مدبولي يُعد إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في تصنيع الأجهزة المنزلية والشهير كعلامة تجارية عالمية أوروبية.

وأوضح «الحبال» في تصريحات صحفية اليوم، أن توجه الدولة إلى توطين الصناعة يمثل خطوة مهمة جدًا لدعم الاقتصاد الوطني، كما أنه يزيد من فرص القطاع الخاص في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، مضيفًا أنه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت في تعزيز فرص توطين الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، عادت مؤشرات الاقتصاد المصري للصعود مرة أخرى وعُززت فرص مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاقتصادية.

وأشاد «الحبال» بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب فرص الاستثمار والشركات العالمية على الأراضي المصرية.