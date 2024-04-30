الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يزور مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليًا.. وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق


زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليًا، وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي، وللوقوف على إمكانياتها وقدراتها الفنية والهندسية، ومدى إمكانية التوسع في تسريع وتيسير عمليات التصنيع المحلي.


وكان فى استقبال الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، مجلس إدارة شركة "Hydroo" الأسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، وجاهزيتهم لنقل التكنولوجيا، والتوسع في عمليات التصنيع المحلي في مصر، عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، ووكيل الشركة في مصر لخدمة احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط من خلال جمهورية مصر العربية.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن زيارته لمصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، تأتى فى إطار متابعة التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء الهيئة العربية للتصنيع، لبحث تصنيع الطلمبات محليًا، لدعم خطة توطين صناعة الطلمبات لتلبية الاحتياجات المحلية للمشروعات التنموية، واستكمالا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العربية للتصنيع - مصنع المحركات، وشركة "Hydroo" الأسبانية لتصنيع الطلمبات، ووكيلها شركة "Delta Power".


وتفقد الوزير ومرافقوه، مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، والمنتجات المختلفة للمصنع، وناقش مع مسئولى الشركة الاحتياجات الخاصة لتوسيع وتسريع نطاق التصنيع المحلي، مع الالتزام الكامل بما يحتاجه المشروع من أساليب متابعة وضمان الجودة، مشيدًا بأساليب الجودة المتبعة في عمليات التصنيع لدى الشركة، ومشددا على أهمية تصنيع المنتج المحلى بنفس جودة المنتج المصنّع من قبل مصنع الشركة.


كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة استمرار متابعة الجهات المعنية، لتسريع إجراءات الموافقات المطلوبة لتيسير عمليات التصنيع المحلي، والتوسع في الأنواع والسعات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المصرية، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على التوسع في الاعتماد على المنتج المحلى، وخاصة فى ظل حجم المشروعات الكبير الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة "Hydroo" الأسبانية، اهتمامهم الشديد بالسوق المصرية، وتوطين صناعة منتجاتها فى مصر، حيث إن السوق المصرية تتطلب حجم إنتاج كبير من الطلمبات، لتلبية احتياجات المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وتكون فيما بعد مقرا لتصنيع الطلمبات بجميع أحجامها وأنواعها، كما استعرضوا قدرات الشركة الفنية والهندسية، وقدراتها الإنتاجية للطلمبات من أنواع وأحجام ومواد تصنيعية بجودة عالية، وسابقة أعمالها الكبيرة في السوق الأوروبية وخاصة السوق الألمانية.

عاصم الجزار وزير الإسكان التكنولوجيا التصنيع المحلي مصر

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