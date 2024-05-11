السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

"أسكتيا" مشروع تخرج طلاب كلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان للتوعية عن أسلوب المينيماليزم

جريدة الدستور

‏قدمت عدد من طالبات كلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان حملة توعوية بعنوان « أسكتيا » تحت شعار « عيشها معانا ببساطة » وذلك ضمن مشروع تخرجهن بشعبة العلاقات العامة والاعلان 

أسكتيا هي حملة توعوية تهدف إلى التوعية بأسلوب “المينيماليزم”، وهو عبارة عن أسلوب حياة جديد لتوعية الأفراد والمجتمع بإستراتيجة الحد الأدني أي توفير الإحتياجات والحد من الرغبات لمحاولة تغير نمط سلوكي استهلاكي خاصة في ظل ما يشهده العالم من تضاعف معدلات الاستهلاك وانتشار ثقافة المجتمع الاستهلاكي.

ويهدف الطلاب إلي تعريف المجتمع بمفهوم المينيماليزم وتشجيعهم على تطبيقه في جميع جوانب حياتهم للوصول إلى سلوك حياة بسيط وأفضل ومن تلك الجوانب (العمل - العلاقات - الممتلكات - الوقت والعقلية - الديكور).

واختار الطلاب اسم « أسكتيا » نسبة إلى أول شخص طبق مبدأ المنيماليزم وعمل به فى حياته وهو (ديوجين) الفيلسوف اليوناني الذي يعتبر مؤسس الفلسفة التي تقوم على مبدأ وقيمة البساطة والتقليل فى الحياة. لهذا وقع الاختيار على كلمة « أسكتيا » وهى كلمة يونانية تعنى الزهد والبساطة والتقليل.

وقامت الحملة بالمشاركة في حملة إفطار صائم مع بنك الطعام خلال شهر رمضان وزيارة إلي جمعية أولادي يوم اليتيم ودار الأحباب يوم عيد الأم والمساهمة في تعبئة معونات غزة بالهلال الاحمر.

الحملة تحت إشراف الدكتورة "سمر عبدالكريم"، والطالبات المشاركات في المشروع: مني يوسف، ایمان احمد، منه الله طارق، ياسمين إيهاب، نادين احمد، يمنه حسين، سهیله جمال، شاهنده منصور، جهاد شعبان، آية محمد، يوستينا طلعت، ليديا جرجس، ريم محمد، روان ممدوح، روان اشرف، حبيبة محمد، اسماء عبد الوكيل، بثينه مجدي، نور امین، يارا شريف، رضوی ثروت، الاء محمد، ندى عادل، دميانه عماد، ايه محمد.

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