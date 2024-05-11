هل تنجو الأرض من غضب العاصفة الشمسية؟.. متخصصون يجيبون

تتصاعد المخاوف حول تأثير العاصفة الشمسية المتوقعة على كوكب الأرض، ويثير هذا الحدث الفلكي النقاشات والتساؤلات حول تأثيراته المحتملة على حياة البشر والبنية التحتية الحيوية والتكنولوجية التي نعتمد عليها بشكل كبير في الحياة اليومية.

وتعتبر العاصفة الشمسية ظاهرة طبيعية وقد تتسبب في تأثيرات عديدة تتراوح بين تشويش الاتصالات اللاسلكية إلى تعطيل الشبكات الكهربائية وتأثيرات على البيئة والصحة العامة، وخلال السطور التالية نستعرض التأثيرات الناتجة عن العواصف الشمسية المتوقعة على الحياة اليومية في الأيام المقبلة.

وفي السياق، قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العاصفة الشمسية سيكون لها تأثير سلبي على الشبكات الكهربائية والأقمار الصناعية والراديو في عدد من دول العالم، وبالنسبة لمصر لا يوجد تأثير لها واضح.

وأوضح "رابح" أن العاصفة الشمسية تتحرك مباشرة نحو الأرض بسرعة من 400 إلى 600 حسب شدة الانفجار، والسرعة تصل إلى الأرض بعد 3 أيام أو أكثر تقريبًا.

تأثير العاصفة الشمسية على الحالة الجوية.

في نفس السياق أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي ارتباط بين العواصف الشمسية التي تحدث وبين الحالة الجوية وخاصة أن هذه العواصف تحدث على مستوى العالم وليس دولة معينة، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على جمهورية مصر العربية.

واضافت “غانم” في تصريح خاص لـ"الدستور" أن لا يوجد أي ارتباط بين العواصف الشمسية واختلاف الحالات الجوية، مشيرة إلى أن الحالات الجوية تختلف باختلاف التوزيعات الجوية المؤثرة على أي دولة من الدول ومصادر الكتل الهوائية

تأثير العاصفة الشمسية على كوكب الأرض:

تأثيرات العواصف الشمسية على الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة

يمكن أن تتسبب العواصف الشمسية في تشويش الإشارات اللاسلكية وتعطيل أنظمة الملاحة الجوية والبحرية.

تأثيراتها على الشبكات الكهربائية

يمكن أن تسبب العواصف الشمسية في تدفق تيارات كهربائية عالية في الغلاف الجوي الأرضي، مما يؤدي إلى تعطيل الشبكات الكهربائية وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

تأثيراتها على الأقمار الصناعية

قد تتسبب العواصف الشمسية في إلحاق أضرار بالأقمار الصناعية وتقليل عمرها الافتراضي.

التأثير على البيئة

تعمل العواصف الشمسية على تحفيز تفاعلات كيميائية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة الشفق القطبي وتأثيرات أخرى على البيئة.

تأثيراتها على الصحة البشرية

يُعتقد أن العواصف الشمسية قد تؤثر على نوم البشر وصحتهم العامة بسبب التغيرات في النشاط الكهرومغناطيسي.