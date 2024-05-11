5 خطوات لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرف عليها

في عصر يتميز بزيادة معدلات الحياة العصرية وتغيرات نمط الحياة، أصبحت الأمراض القلبية والأوعية الدموية من أكثر الأمراض انتشارًا وخطورة في مجتمعاتنا الحديثة. ومن بين هذه الأمراض، تحتل السكتة الدماغية مكانة بارزة بسبب خطورتها وتأثيرها المدمر على صحة الفرد وجودته للحياة.

وتُعتبر السكتة الدماغية ثالث أكثر أسباب الوفاة في العالم، ولكن الجيد في الأمر أنه يمكن الوقاية منها بشكل كبير من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة والتغييرات في نمط الحياة اليومية، وخلال السطور التالية سنتناول خمس خطوات رئيسية يمكن اتباعها للوقاية من السكتة الدماغية والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

خمس خطوات يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية

- ممارسة الرياضة بانتظام

قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع، وركوب الدراجة، والسباحة، وذلك للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- تناول نظام غذائي صحي

قم باختيارالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى تقليل تناول الأطعمة الدهنية والملحية والسكرية.

- الحفاظ على وزن صحي

حافظ على وزنك ضمن المستويات الصحية الموصى بها لعمرك، وذلك من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

- التوقف عن التدخين والحد من تناول الكحول

يمكن أن يزيد التدخين واستهلاك الكحول من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا حاول الإقلاع عن التدخين وتقليل كمية الكحول التي تتناولها.

- مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

قم بفحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول بانتظام، واتبع توصيات الطبيب في حال وجود أي ارتفاع في هذه القيم.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحفاظ على صحتك العامة، فالوقاية خير من العلاج، وهذا ينطبق بشكل خاص على السكتة الدماغية. باتباع خطوات بسيطة مثل ممارسة الرياضة، وتناول نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي.