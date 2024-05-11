السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 11-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

ارتفع البحث على محركات البحث العالمي جوجل عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، في منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، من قبل المواطنين والتجار المهتمين بالاستثمار.

سعر الدولار اليوم السبت11-5-2024 والعملات الأجنبية 

ولذا ينشر "الدستور" خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم السبت11-5-2024 والعملات الأجنبية والتي جاءت كما يلي:-

استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، 47.30 جنيه للشراء مقابل 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر تداول الدولار اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري، 47.30 جنيه للشراء، و47.40  جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت 11 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.30 جنيه للشراء 47.40 جنيها للبيع خلال منتصف التعاملات.

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سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 11-5-2024

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سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، استقرارا خلال منتصف التعاملات واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.40 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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