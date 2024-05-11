السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة تنتهى من إطلاق منظومة كارت الفلاح بكل محافظات الجمهورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وفى ضوء توجيهات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة تفعيل وإطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بمحافظات الجمهورية، تم تدشين وإطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحت إشراف د. عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أحمد طوبال مستشار الوزير للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

كما قامت لجنة برئاسة الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة شمال سيناء، وذلك خلال الفترة من 7- 9 مايو، لتفعيل المنظومة بالمحافظة وتذليل أى عقبات أو مشاكل، حيث أسفرت الجهود التى تمت عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظة شمال سيناء اعتبارًا من الخميس الموافق 9 مايو 2024.

الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94% من الحيازات الدفترية

يأتى ذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة مديرية الزراعة بشمال سيناء و6 إدارات زراعية من خلال تزويدهم بـ7 أجهزة حاسب آلى و18 جمعية من خلال تزويدها بعدد 24 جهاز تابلت وعدد نقاط البيع الـPOS وتدريب عدد 26 من العاملين بها على استخدام الأجهزة بالتعاون مع مسئولى شركة إى فاينانس ليصبح بذلك تفعيل المنظومة لعدد 27 محافظة، وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94% من الحيازات الدفترية، حيث بلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714 كارتًا وذلك بمساحة 7749527 فدانًا.

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وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الأسمدة وصحة التربة بنيروبي

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وجدير بالذكر أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تعمل على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وزير الزراعة ميكنة الخدمات منظومة الحيازة الإلكترونية منظومة كارت الفلاح شمال سيناء

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