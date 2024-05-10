دينيس فرانسيس: الظروف فى غزة عمقت الضرورة لحل سلمى عادل فى الشرق الأوسط

قال دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد بُذلت جهود دبلوماسية كثيرة وصدرت قرارات لم تنجح أي منها في وقف حالة القتل والدمار، وهذه ليست لحظة يستطيع فيها المجتمع الدولي أن يغض الطرف، بل الظروف الأخيرة قد عمقت لضرورة الوصول لحل سلمي عادل وشامل للحالة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نذكر اليوم الإرث الذي سلم لنا ونقف على أكتاف من تحملوا لعقود إلى إقامة سلام يقضي على خطر الحرب لأجيال عديدة، والكل يعرف الدور الذي لعبته الحروب والعنف في حياتنا وهو دور غير مرغوب".

وتعقد الآن الجمعية العامة للأم المتحدة جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".