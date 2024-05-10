الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية نجريج فى الغربية

جانب من الحدث - ارشيفية
جانب من الحدث - ارشيفية

نظَّمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ترأسها مدير الإدارة البيطرية بمركز بسيون، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ826 حيوانًا و2300 طائر، وإجراء عملية واحدة وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "عبدالعزيز"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.

قافلة بيطرية مجانية بقرية نجريج للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمه وصرف التحصينات والأدوية

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