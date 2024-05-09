أونروا: إغلاق مجمع مكاتب الوكالة بالقدس الشرقية بعدما حاول متطرفون إحراقه

قالت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين "أونروا"، إنه إغلاق مجمع مكاتب الوكالة في القدس الشرقية بعدما حاول متطرفون إسرائيليون إحراقه، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلي، إن هناك تقديرات لمسؤولين في الأمن تفيد بأنه من المتوقع أن يغادر رئيس الأركان هرتسي هاليفي منصبه بعد انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش،

وقالت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، إن الاتصال جاء بعد وقت قصير من مقتل 7 عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية، إن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لرفح الفلسطينية.