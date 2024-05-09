الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوى فى كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مُسيّرة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أعلن جيش الاحتلال عن أن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مُسيرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيونى 

وكانت قد قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

وتابعت أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة، موضحة: إننا نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما حال دون سفرهم للعلاج.

نبأ عاجل جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى

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