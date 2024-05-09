يعمل على مدار الساعة.. "القاهرة الإخبارية": معبر رفح لم ولن يغلق أمام الفلسطينيين

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أيمن عماد، عن آخر التطورات عن معبر رفح من الجانب المصري.

الاحتلال يعرقل وصول المسافرين وخروج المصابين والجرحى

وقال إن بوابات معبر رفح لم ولن تغلق أمام الفلسطينيين فهو يعمل على مدار الساعة، ولكن الاحتلال يعرقل وصول المسافرين وخروج المصابين والجرحى، لافتا إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تفتح معبر رفح من الجانب الإسرائيلي إلا حينما يتم تحديد من يدير هذا المعبر وهو ما قبل بالرفض من حركة حماس.

350 ألف شخص من أصحاب الأمراض المزمنة يموتون ببطء نظرًا لهذا الحصار

وتابع أنه حسب الإحصائيات هناك 350 ألف شخص من أصحاب الأمراض المزمنة يموتون ببطء نظرا لهذا الحصار، الذي لم يتوقف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة إلى منفذ رفح البري والذي يعد الوجهة الوحيدة التي كانت تستقبلهم خلال الفترة الماضية.

حالة تأهب واصطفاف لسيارات الإسعاف المصرى داخل معبر رفح

واختتم مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أن هناك حالة من التأهب من وزارة الصحة المصرية واصطفاف لسيارات الإسعاف المصري داخل معبر رفح على مدار الساعة، استعدادا لأي طارئ.