الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسى فى "جريمة الصف"

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الرئيسي في  مقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار على يد 3 أشقاء "أولاد عمه" في مركز الصف.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 15955 لسنة 2022 جنايات الصف إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة كل من: "إسلام.ن.ع"، طالب 21 سنة، "محبوس" و"أح.ن.ع"، طالـب، 19 سنة، "هارب" و"رحومة.ن.ع"، عاطل، 38 سنة "هارب"، لأنهم في يوم 30 /7 / 2023 قتلوا المجني عليـه مكرم عبدالحميد عبداللطيف عمدًا مع سبق بعد خلافات نشبت بينهم على بقرة.

جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة جنايات الصف قتل بقرة

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

5 شروط لاستحقاق نفقة صغار.. تفاصيلها كاملة

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

سر ترحيل مجدي شطة إلى سجن النهضة (التفاصيل الكاملة)

سيدة تلجأ لمحكمة الأسرة.. والسبب: "معجبتوش المسقعة"

لخلافات مالية.. حبس المتهمين بخطف مقاول واحتجازه بالإكراه في التجمع

ترحيل مجدى شطة إلى سجن النهضة

الأكثر قراءة

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة