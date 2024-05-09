السجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسى فى "جريمة الصف"

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الرئيسي في مقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار على يد 3 أشقاء "أولاد عمه" في مركز الصف.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 15955 لسنة 2022 جنايات الصف إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة كل من: "إسلام.ن.ع"، طالب 21 سنة، "محبوس" و"أح.ن.ع"، طالـب، 19 سنة، "هارب" و"رحومة.ن.ع"، عاطل، 38 سنة "هارب"، لأنهم في يوم 30 /7 / 2023 قتلوا المجني عليـه مكرم عبدالحميد عبداللطيف عمدًا مع سبق بعد خلافات نشبت بينهم على بقرة.