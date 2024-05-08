الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تلجأ لمحكمة الأسرة.. والسبب: "معجبتوش المسقعة"

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

وجبة "مسقعة" تسببت في وقوف زوجة أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقتها وابنتها من زوجها الذي ضربها وطردها استجابة لرغبة والدته التي لم تعجبها "المسقعة" التي أعدتها زوجته بناءً على رغبة ابنته من طليقته. 


قالت الزوجة "سناء محمود" في دعواها: تزوجت من رجل مطلق ولديه ثلاثة أبناء، ولأن قطر الزواج فاتني وافقت على هذه الزيجة وقررت حينها تحمل كل شئ في مقابل أن أعيش حياة هادئة بعيدًا عن مشاكل وخلافات عائلتي الكثيرة وحصولهم مني على كل ما أتحصل عليه من عملي شهريًا.


وأضافت: تقربت من أبنائه وأحببتهم للغاية ورزقت بطفلتي "نور"، ولم يكن هناك أي مشاكل مع زوجي أو أبنائه مطلقًا خلال سنوات زواجنا،  لكن المشكلة الأكبر في إقامة حماتي معنا بنفس الشقة وتحكماتها بكل تفاصيل حياتنا صغيرة وكبيرة، فلابد أن نتناول الطعام الذي ترغب هي فيه فقط، ويجب علينا جميعًا التحمل حتى ولم يكن على رغبتنا، فضلاً عن افتعالها مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي.


واستكملت سناء: بآخر يوم لي بمنزل الزوجية طلبت مني حماتي طهي وجبة مسقعة للغداء وبالفعل قمت بعمل المسقعة وعليها مكوناتها المعتادة فطلبت مني ابنة زوجي وضع بطاطس عليها مثلما شاهدت في برنامج الطبخ، وبمجرد ما شاهدت حماتي البطاطس داخل المسقعة تشاجرت معي مشاجرة كبيرة لعدم رغبتها في إضافه بطاطس بداخلها وسبتني بأبشع الألفاظ، فرديت عليها وطلبت منها التحدث معي باحترام وشكري على تحملها وتحمل أحفادها ومتطلباتهم الكثيرة.


وتابعت: اشتعلت المشادة بيننا وتدخل زوجي وتعدى علي بالضرب المبرح لردي عليها وطردني من منزل الزوجية أنا وطفلتي، وعندما حضر لإرجاعي طلبت منه تسكيني بشقة خاصة بعيدًا عن والدته لكنه رفض ومنذ خمس شهور لم يرسل لي أنا وبنته جنيه واحد لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لمطالبته بنفقاتنا.

شقة الزوجية محكمة الاسرة القاهرة مشاجرة نفقة زوجية

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