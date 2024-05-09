5 شروط لاستحقاق نفقة صغار.. تفاصيلها كاملة

قال المحامي عادل أبو طالب، المتخصص في شئون الأسرة، إن لكل صغير نفقة مستحقة من والده وذلك طبقا للمادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929، ونصت على أنه “إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه”.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن هناك عدة إجراءات وشروط لاستحقاق نفقة الصغير وهما:

1-تستحق نفقة الصغير على أبيه من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليه، وإذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

2- تشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن وتقدر بقدر يسار الأب أو تعسره وبما يتناسب مع مستواه.

3 -للحاضنة المطالبة بنفقة الصغير من أبيه طالما بقى الصغير معها ومسؤولة عنه مسؤولية كاملة.

4- نفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وارتفاع الأسعار كذلك تغير الحالة المادية للأب الملتزم بالنفقة يترتب عليها تغير النفقة.

5- نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم.

6 -إثبات دخل الأب والتحريات وشهادة الشهود من أساسيات للحكم بالنفقة والحكم يكون واجب النفاذ، وإذا امتنع عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.