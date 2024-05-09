الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 شروط لاستحقاق نفقة صغار.. تفاصيلها كاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المحامي عادل أبو طالب، المتخصص في شئون الأسرة، إن لكل صغير نفقة مستحقة من والده وذلك طبقا للمادة 18 من القانون رقم  25  لسنة 1929، ونصت على أنه “إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه”.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن هناك عدة إجراءات وشروط لاستحقاق نفقة الصغير وهما: 
1-تستحق نفقة الصغير على أبيه من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليه، وإذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

2-  تشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن وتقدر بقدر يسار الأب أو تعسره وبما يتناسب مع مستواه.

3 -للحاضنة المطالبة بنفقة الصغير من أبيه طالما بقى الصغير معها ومسؤولة عنه مسؤولية كاملة.

4- نفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وارتفاع  الأسعار كذلك تغير الحالة المادية للأب الملتزم بالنفقة يترتب عليها تغير النفقة.

5- نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم.

6 -إثبات دخل الأب والتحريات وشهادة الشهود من أساسيات للحكم بالنفقة والحكم يكون واجب النفاذ، وإذا امتنع عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

نفقة الصغار سن الصغير شئون الأسرة محكمة الاسرة إثبات دخل الأب

مواد متعلقة

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين بقتل طالبة العريش لمجمع محاكم الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس