الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

زين عبد الهادي: نتاج جمال الغيطاني الأدبي شكل رؤية مدهشة لتاريخ المصريين

زين عبد الهادي
زين عبد الهادي

جمال الغيطاني، عاشق تراب مصر، الروائي والكاتب الصحفي والمراسل الحربي، مؤسس أخبار الأدب التي قدمت العشرات من المواهب الأدبية والإبداعية.

وعن ذكرياته مع جمال الغيطاني، وأولي لقاءاته به، كشف الكاتب والأكاديمي دكتور زين عبد الهادي، أستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة والروائي، في تصريحات خاصة لــ "الدستور" ملامح من هذه الصداقة.

 جمال الغيطاني روح أدبية ووطنية من طراز رفيع

 وقال كان جمال الغيطاني روحا أدبية ووطنية من طراز رفيع، وستظل أعماله تضيئ المكتبة العربية، هذه الأعمال التي ضرب الغيطاني بحسه الأدبي والفني الرفيع بها في جذور الروح والهوية المصرية الخالصة.

 علاقة قديمة للغاية

واستهل “عبد الهادي” حديثه قائلا: علاقتي بالغيطاني قديمة للغاية، كنت قد قرأت عملين له قبل أن نلتقي، هما، أوراق شاب عاش منذ ألف عام، والزيني بركات، الأولى قرأتها وكنت في الثانوية، والثانية أظن كانت في بداية الثمانينيات، وحين استقر بي المقام في القاهرة في بداية التسعينيات سألت الناقد الرياضي الشهير الكابتن “شوقي حامد” وكان يعمل في الصفحة الرياضية في الأخبار، وله علاقة قديمة بجمال الغيطاني من أجل أن أتحدث مع جمال الغيطاني وأعطيه مسودة روايتي الثانية “التساهيل”.

 لقاء بترتيب مسبق ونصائح في بداية الطريق

وتابع  رتب الكابتن شوقي للقاء وكان لقاءا إنسانيا مفعما بالمودة تبادلنا، فيه الحديث عن أعماله ورؤيته للرواية العربية وكان ذلك في مكتبه في أخبار الأدب، وبعد أسبوعين من ذلك اللقاء انصل بي ونصحنى بنشرها في الهلال، ولأسباب تعثر النشر بالهلال نشرتها في هيئة الكتاب، وساعدني على ذلك الكاتب المسرحي الراحل محمد الفيل ولم يستغرق الأستاذ والكاتب الكبير “وحيد عبد المجيد” يومين للموافقة على نشرها، بينما دار الهلال في ذلك الوقت كانت متخمة بأعمال شهرية تصدر بالتناوب بين كتاب عرب ومصريين.

وأوضح "عبد الهادي":  وعلى الرغم من أن التقارير كانت في صالح الرواية لكنني بعد عامين من الانتظار امتلات باليأس ككاتب شاب ونشرتها بالهيئة ومع ذلك ظلت علاقتي بجمال الغيطاني باقية بعد ذلك لسنوات طويلة، كان قد عمل رئيسا لمكتبة القاهرة الكبرى وكانت اتصالاتنا لا تنقطع، للحديث عن المكتبة وعن أعماله الجديدة.

 

جمال الغيطاني

اتصل بي لتهنئتي على روايتي "أسد قصر النيل" قبل رحيله بعدة أسابيع

واستكمل "زين" حديثه عن جمال الغيطاني لافتا إلى أتذكر أيضا أنه اتصل بي لتهنئتي على روايتي “أسد قصر النيل” وكان ذلك قبل رحيله بعدة أسابيع ووعدني بالكتابة عنها، لكن القدر لم يمهله،  قرأت له المقتبس من عودة ابن إياس وهداية أهل الورى لبعض ما جرى بالمقشرة ونثار المحو وغيرها.

 لقد أمسك جمال الغيطاني في تلابيب العصر المملوكي ومتعنا بتلك الحكايات التي أعدها بعد أن اهتدى لطريقة وزمن خاصين به في الكتابة الروائية، وشخصيا أعد نتاج الغيطاني الأدبي هو نتاج رؤية مدهشة لتاريخ المصريين وكان مفتونا بالماضى وسار على منوال نجيب محفوظ.

جمال الغيطاني دكتور زين عبد الهادي الزيني بركات أوراق شاب عاش منذ ألف عام رواية أسد قصر النيل روايات الهلال

مواد متعلقة

"الوقت.. خارج الوحدة" في ضيافة صالون المرايا الأدبي

"المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية" على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

شيماء غنيم: أول كتاب أشتريته كان "عقلة الإصبع" من المكتبة الخضراء (حوار)

السيد نجم يخرج عن صمته ويكشف أسرار "مرنبتاح فرعون الخروج" (خاص)

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس