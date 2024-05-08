الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عمرو درويش " نائب التنسيقية ": أوافق على الحساب الختامى دعما للدولة ولمواجهة الإرهاب

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أعلن  النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024؛ دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية ولمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكد درويش، فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023 أن الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية الآن على كافة حدودها والتي توجب الدفاع عن حقوقنا التاريخية، وتحتم علينا أن نقف صف واحد خلف القيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات.

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توجيه الحكومة

وشدد " درويش" على ضرورة توجيه الحكومة للانتباه إلى الهيئات الاقتصادية والموازنة الخاصة بها، وكذلك مسألة الدين الداخلي وعدم معالجة الحكومة لهذه الإشكاليات، فضلًا عن الانتباه لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تخطى الـ100 صفحة.

وفي نهاية كلمته وجه عضو مجلس النواب، التحية للجهاز المركزي للمحاسبات على ملاحظاته التي أبداها على الحساب الختامي.

النائب عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الموازنة العامة الإرهاب الختامية الدولة المصرية

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