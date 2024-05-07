الثلاثاء 07 مايو 2024
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سياسي

نورا على تشارك فى فعاليات معرض سوق السفر العربى بدبى

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

شاركت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، في فعاليات افتتاح الدورة الـ31 لمعرض سوق السفر العربي بدبي 2024.

وتفقدت النائبة نورا علي، الجناح المصري المشارك في المعرض، وشهدت عددًا من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الجناح والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين.

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كما التقت عددًا من مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السياحة والتسويق وأطلعتهم على حجم الفرص المتاحة والطفرة التي تشهدها صناعة السياحة في مصر.

وأكدت نورا علي، أن المشاركة في مثل هذه المعارض تمثل أهمية بالغة في جذب مزيد من الحركة السياحية والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

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