أبوهميلة: جرائم الكيان الصهيونى تنذر بكارثة إنسانية

صرح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأن ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر في رفح الفلسطينية يمثل كارثة إنسانية جديدة أمام المجتمع الدولي ويضرب بكل القوانين الدولية والقيم والأعراف عرض الحائط، متسائلًا: لماذا يصمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعب أعزل؟.

وقال أبوهميلة، إن استمرار العمليات العسكرية الصهيونية على رفح الفلسطينية ينذر بمزيد من الجرائم الإنسانية البشعة، موضحًا أن ما تفعله إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية يمثل تحديًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ولكل معاني الرحمة والإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر حذرت كثيرًا من التداعيات الكارثية في حال الهجوم على رفح الفلسطينية فيما يخص الوضع الإنساني في القطاع، ولما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، وتسعى مصر لوقف الحرب على غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التصعيد الخطير من الجانب الإسرائيلي يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني خاصة أنهم يعتمدون اعتمادًا كليًا على المعبر في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وخروج ودخول الجرحى والمصابين لتلقي العلاج، موضحًا أن الكيان الصهيوني يسعى لتهديد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة، مستنكرًا عدم تدخل المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني لنزع فتيل الأزمة الراهنة.

وتابع أبوهميلة، أن مصر حريصة أشد الحرص على حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب الهمجية الغاشمة من قِبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ومنع دخول الشرق الأوسط والمنطقة بالكامل في صراع مستمر، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية والسعي حتى تتوقف الحرب وحل القضية بشكل كامل وعادل.