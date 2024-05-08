مسئول إسرائيلى: محبطون من القرار الأمريكى بتعليق شحنات الأسلحة

أفاد مسئول إسرائيلي لشبكة NBC، الأمريكية، بأن تل أبيب محبطة من القرار الأمريكي بتعليق شحنات الأسلحة، وهناك توترات بين الطرفين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

العملية العسكرية في رفح لا تخالف معاهدة السلام

وقبل قليل، أفادت تقارير إعلامية، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد أن العملية العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات مركزة ومحدودة النطاق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.