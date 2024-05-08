الصحة العالمية: الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن كمية الوقود المتواجدة في مستشفيات جنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط؛ وذلك وفق نبا عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، من أن "عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية"، وأن النزوح الجديد "سيضاعف مستويات الجوع"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مارغريت هاريس: "بالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل والنظام الصحي المعطل، فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية الإغاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار".