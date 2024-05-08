الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 6 قتلوا مواطنًا وشرعوا فى قتل آخر بالخصوص لـ7 أغسطس

أرشيفية
أرشيفية

قررت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصا خلال مشاجرة  بينهم بسبب ركنة سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة 7 أغسطس المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة الخاص عن أن المتهمين "ج. ف" وشقيقه "ش. ف"، صاحب مخزن بيبسي، وشقيقهم "خ. ف"، و"ك. خ"، و"م. م"، "ع. م" قتلوا المجنى عليه "س. م"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك العرض - أحرزوا أسلحة نارية وأدوات، بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان وجوده وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه استقرت بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

الشروع في قتل مجني عليه آخر

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجني عليه" م. أ" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذ نفاذا لذلك الغرض- أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية" موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان وجوده.

وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتطوير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وذلك حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله.

محكمة جنايات شبرا الخيمة قتلوا مشاجرة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع

مواد متعلقة

حجز محاكمة ربة منزل بتهمة قتل فتاة وطفل حرقًا في القليوبية

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل ربة منزل وسرقة مصوغات ذهبية بالقليوبية

الحكم على 9 متهمين في قتل سوداني بمدينة نصر اليوم

ننشر نص إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل تاجر ونجله وشقيق زوجته لسرقتهم

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة