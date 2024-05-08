تأجيل محاكمة 6 قتلوا مواطنًا وشرعوا فى قتل آخر بالخصوص لـ7 أغسطس

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصا خلال مشاجرة بينهم بسبب ركنة سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة 7 أغسطس المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة الخاص عن أن المتهمين "ج. ف" وشقيقه "ش. ف"، صاحب مخزن بيبسي، وشقيقهم "خ. ف"، و"ك. خ"، و"م. م"، "ع. م" قتلوا المجنى عليه "س. م"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك العرض - أحرزوا أسلحة نارية وأدوات، بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان وجوده وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه استقرت بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

الشروع في قتل مجني عليه آخر

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجني عليه" م. أ" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذ نفاذا لذلك الغرض- أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية" موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان وجوده.

وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتطوير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وذلك حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله.