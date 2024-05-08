حجز محاكمة ربة منزل بتهمة قتل فتاة وطفل حرقًا في القليوبية

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم الأربعاء، قضية محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بإشعال النيران بهما، حيث قامت بإلقاء بنزين في المنزل المتواجدين به مما أدى إلى مصرعهما، لجلسة غدٍ الخميس لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

وكشف أمر إحالة عن قيام المتهمة "ش. ج" بقتل كلا من "ن. ك" و" م. م " عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنها وسكبت المواد المعجلة للاشتعال.

وأشعلت المتهمة النيران وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ودفعت المجني عليهما صوب النيران فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة أشعلت النار عمدًا بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال وأشعلت النيران بباب المسكن وامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقته ونشأ عن ذلك وفاة المجني عليهما.