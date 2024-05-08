الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماركو رويس يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

رويس
رويس

كشف الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عن وجهة الألماني ماركو رويس، لاعب بروسيا دورتموند، بعد إعلان رحيله عن الفريق.

وقال "رومانو" عبر حسابه على منصة "x"، إن "رويس في طريقه للدوري الأمريكي بعد رحيله عن بروسيا دورتموند".

التوصل لاتفاق

وكسبق أن قال رويس في فيديو وداعي نشره حساب بوروسيا دورتموند على موقع "إكس"،:"من أين علي أن أبدأ؟ لقد سُمح لي اللعب في هذا الملعب لمدة 12 عامًا، لقد قضيت نصف عمري في هذا النادي، مع العديد من اللحظات الرائعة والسيئة، وكان الأكثر اللحظات الرائعة".

وأردف:"النادي وأنا توصلنا لقرار أنه لن يتم تجديد عقدي، وهذا يجعلني فخورًا للغاية، وأنا ممتن للغاية لتلك السنوات الرائعة، من الصعب علي الآن أن أجد الكلمات المناسبة، لكن كان علي أن أخبر الجمهور أولًا.. ما زال لدينا هدف أمام أبصارنا.. نريد الذهاب إلى ويمبلي، نريد أن نعيد لقب دوري أبطال أوروبا لـ دورتموند مرة أخرى ولهذا كان من المهم أن أتخذ القرار الذي اتخذته، نحن جميعًا نركز على هدفنا الأساسي".

واختتم:"سنرى بعضنا البعض مرات قليلة، أتمنى أن تكون رائعة، كامل التركيز على أهدافنا ومباريتنا.. أراكم قريبًا".

يُذكر أن رويس انضم إلى دورتموند عام 2012 قادمًا من بوروسيا مونشجلادباخ، ليرفض مرات عديدة فكرة الرحيل عن الفريق، والانضمام لـ بايرن ميونخ أو أي من الفرق الأخرى المهتمة بضمه.

وكان رويس تنحى عن ارتداء شارة قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

رويس ماركو رويس دورتموند بروسيا دورتموند الدوري الامريكي

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