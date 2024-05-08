رابطة الأندية: سنطلب تأجيل تحديد الفرق المشاركة فى إفريقيا حتى نهاية الدورى فى هذا الموعد

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أن بطولة الدوري الممتاز سوف تنتهي يوم 15 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الموسم المقبل سوف يكون استثنائيًا، وندرس حاليًا الأنظمة التي تناسب الأندية فنيًا لتعديل مواعيد المباريات، مثل جميع دوريات العالم.

وقال "دياب"، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف أم على موجات 93.7": "سوف نقوم بالاجتماع مع الأندية بنهاية الموسم الحالي وعرض جميع المقترحات الموسم المقبل لاختيار أنسبهم عقب نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "أدعم 18 ناديا في بطولة الدوري المصري وليس الأندية الجماهيرية فقط والأزمة الأخيرة لتحديد الأندية المؤهلة للمشاركة فى البطولات الإفريقية الموسم المقبل جاء مبكرًا، حيث يخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" رابطة الأندية يوم 30 يونيو، وسوف نطلب تأجيل المدة لنهاية بطولة الدوري وتحديد البطل هذه المرة، حيث من الممكن تدخل المهندس هاني أبوريدة لحل الأمر.

وأكد أحمد دياب: ندعم منتخب مصر حاليًا تحت قيادة حسام حسن للوصول إلى نهائيّات كأس العالم 2026 ونسعى لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق معسكر الفراعنة.