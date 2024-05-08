رحمة أحمد تهنئ نفسها.. ومتابعوها: كل سنة وأنت طيبة يا مربوحة (صور)

شاركت الفنانة رحمة أحمد، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها، وتظهر بشكل جديد ومختلف تمامًا، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل جمهورها الذين بعثوا له بتهنئة لها لحلول اليوم ذكري ميلادها.

وكتبت الفنانة رحمة أحمد على الصور التي شاركت بها جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "كل سنة وأنا طيبة"، مرفقة مع الصور أغنية للمطربة الأجنبية أن-ماري، وتتحدث عن عيد الميلاد.

وتفاعل مع الصور التي شاركتها عدد كبير من الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهنأها الكثير من الجمهور، معلقين: كل سنة وأنت طيبة يا مربوحة.

ووصلت الصور التي شاركتها الفنانة رحمة أحمد، إلى أكثر من 10 آلاف متابع، بعد مرور نصف ساعة، من مشاركتها عبر انستجرام.

احدث أعمال الفنانة رحمة أحمد



يجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة رحمة أحمد، هو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الذي شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، والجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، انقسم إلى "اسكتشات" كوميدية، بدأت من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، بينما يعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوى 8

وشارك أحمد مكي في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.