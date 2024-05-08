الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد مشروع الصرف الصحي بالمسعودي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، الأعمال الجارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمشروعات المياه والصرف الصحي خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية المعمول بها برعاية القابضة للمياه.


اصطحب "الشرقاوي" في جولته التفقدية بقطاع جنوب المهندس وحيد فهمي  استشارى الشركة للصرف الصحي وعدد من مهندسي الشركة متجهين لمتابعة العمل  بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المسعودى _ مركز أبوتيج، والذي سيعمل بطاقة استيعابية 1000 م3/يوم وشبكة انحدار بطول 8 كيلو، لخدمة  قرية المسعودى وتوابعها، والذي يأتي ضمن مشروعات المرحلة الثانية من  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".


المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية والمنفذ نحو تقديم أبسط سبل الدعم للنهوض بسبل العيش الكريمة للمواطن الأسيوطى.


وأكد رئيس الشركة على أهمية مراعاة جودة الاعمال وفقًا للمواصفات الفنية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل حفاظًا على سلامة العاملين.


هذا وكانت قد عقدت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اجتماعا لمناقشة  الموقف التنفيذية للوصلات المنزلية للصرف الصحى الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي تسعى إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد ٧ مراكز  على مستوى محافظة أسيوط وبرعاية الشركة القابضة للمياه.


ترأس حلقة النقاش المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة محاورا السادة أعضاء لجنة متابعة حياة كريمة من مهندسي ومسئولي الشركة والسادة مديري عموم المراكز المستهدفة والمقاولين التنفيذيين للتأكيد على ضرورة دفع عجلة الانجاز  ونهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى المعد.


استعرض الشرقاوى أثناء الاجتماع الموقف التنفيذى الحالى مؤكدا أنه تم تنفيذ ١٦٠ ألف وصلة منزلية للصرف الصحى أن يتم استكمال الأعمال التنفيذية للوصلات المتبقية في الآونة القليلة المقبلة لتحقيق الاستفادة المرجوة فى أقرب وقت من المبادرة الرئاسية، مؤكدا انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية توجهت ل60 قرية جديدة بمركزي القوصية وأسيوط، مع العمل على بدء العمل الفعلي بالمرحلة الجديدة نحو توحيد المساعي الممكنة لتوصيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.

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المهندس على الشرقاوي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المسعودى مركز أبوتيج بطاقة استيعابية 1000 م3 يوم

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