محافظ أسيوط يلتقي أعضاء بمجلس النواب لبحث احتياجات المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، فضلًا عن دعم خطط التنمية لتحقيق حياة أفضل لهم وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لخدمتهم في كل نواحي الحياة المعيشية.

كان محافظ أسيوط قد التقى كل من النواب، المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اللواء يونس الجاحر، إيراهيم نظير، ومحمد حمدي دسوقي، والدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء عصام العمدة، ومحمد عيد عبدالجواد، وأحمد الشناوي، وصفاء عيادة، ونشوى رائف، ومريم القمص، أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك في حضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وسيد عبدالجواد، رئيس حي شرق، ومعتصم أحمد محمود، مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حرصا منه حرصًا على التواصل المستمر بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.

فتح قنوات للتواصل المستمر بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هي بمثابة قنوات للتواصل المستمر بما يتناسب مع احتياجات المواطنين لتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية بتضافر جهود جميع أبناءها والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

وتناولت اللقاءات المتعددة استعراض عددًا من الموضوعات والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات، كما شمل العديد من الملفات والمطالب الملحة في معظم القطاعات الحيوية ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"تطوير الريف المصري".

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