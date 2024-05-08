بـ"8 وشوش".. إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة فى السينما (خاص)

حقق الفنان إبراهيم السمان نجاحا كبيرا في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال دوره في مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي، حيث لعب شخصية "محسن" وهو صديق عرب ضمن أحداث العمل الفني الذي لاقي تفاعل كبير من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتحمس الفنان إبراهيم السمان، لخوض أولي تجاربه في البطولة المطلقة في عالم السينما من خلال دره في فيلم "مخ في التلاجة"، والذي أكد أن وافق عليه بمجرد عرضه عليه وقراءة السيناريو الخاص بالفيلم.

وتابع السمان في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "اجسد في الفيلم 8 شخصيات جديدة ومختلفة تمامًا عما سبق في ادواري التي عرضت للجمهور، وهذا الأمر شجعني كثيرا للدور، حيث وجدت فيه تحد كبير، وسيكون العمل والشخصيات التي اقدمها بعيدة عن الافورة، والعمل يجهز له ويتم تصويره منذ عدة سنوات مضت".



وعن كواليس العمل، قال الفنان إبراهيم السمان: "أنا معايا فنانين كبار وفاهمين كويس بيعملوا ايه، وكلنا بجد بدون مجاملة أو كلام كلايشيه بنحب بعض، وبنساعد بعض وحقيقي سعيد أن اشتغلت مع الفنان الراحل أحمد حلاوة، والفيلم سيعرض في دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة"



أبطال وصناع مسلسل حق عرب

"حق عرب" شارك فى بطولته أمام النجم أحمد العوضى، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، فاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، من إخراج إسماعيل فاروق.