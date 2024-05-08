رئيس الأزهر بمطروح يتفقد لجان النقل الثانوي

تفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، سير العمل بامتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، ببعض لجان معاهد إدارة مطروح التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات واستقرارها.

_امتحانات النقل الثانوي

ووجَّه رئيس المنطقة خلال جولته، بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط، مشيرًا إلى أن امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه دون أي خلل، متابعًا سير العمل بالكنترول الفرعي للجان.

_متابعة سير عملية الامتحانات



ومن جانبه، أشار الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، للتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

_الصف الأول الثانوي

يُذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي يؤدون الامتحان في مادتي «الصرف والإنشاء»، والصف الثانى الثانوى للقسمين العلمي والأدبي فى مواد «الصرف والإنشاء والمواطنة»، وذلك بحسب ما جاء بجدول الامتحانات الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس الأزهر بمطروح

رئيس الأزهر بمطروح

رئيس الأزهر بمطروح

رئيس الأزهر بمطروح

رئيس الأزهر بمطروح