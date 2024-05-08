الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سادت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، باستثناء بعض الكثافات المتقطعة على الطريق الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

 انتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة.

ومع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

خصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

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