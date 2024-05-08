الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قصر ثقافة فارسكور يشهد استعدادات ختام ملتقى شباب "أهل مصر" بدمياط

جانب من فاعليات قصر
جانب من فاعليات قصر ثقافة فارسكور

شهد قصر ثقافة فارسكور، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية لحفل ختام الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، المقرر غدا الأربعاء، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة دمياط، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

استهلت الفعاليات مع ورشة "الأداء المسرحي" وواصل خلالها المخرج محمد صابر تدريباته المكثفة استعدادا لتقديم العرض المسرحي"بهية"، كما استكملت الكاتبة عزة رياض مراحل كتابة القصة خلال ورشة "الكتابة الأدبية"، فيما اختتمت الباحثة سمر عناني مع المتدربين ورشة "الحكي الشعبي".

وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية قامت المدربة رانيا المهدي خلال ورشة "الديكوباج" بتدريب الشباب على كيفية وضع اللمسات الأخيرة للأعمال الفنية بتقنية "الاستنسل" وبعض الخطوط العربية.

وأوضحت المدربة نسرين مجدي خلال ورشة "الحلي" كيفية تركيب الدلايات في الإكسسوارات المختلفة.

وفي ورشة "المشغولات الجلدية" للمدربة أسماء خميس، أنهى المتدربون مرحلتي قطع الجلود والخياطة اليدوية الخاصة بالحقائب وحافظات النقود.

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ضمن برنامج "أهل مصر".. شباب المحافظات الحدودية يزورون شواطئ مطروح

كما شهد اليوم استمرار كل من ورشة "الريزن" للمدرب نادر حسن، "الخيامية" للمدرب عماد إبراهيم، "الأركت" للفنان أيمن السعدني، "النحاس" للمدرب جلال عبد الخالق، و"التصوير الفوتوغرافي" مع د. محمد إسماعيل.

جاءت الفعاليات بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، وأحمد يسري رئيس الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى الذي يقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

قصر ثقافة فارسكور الاستعدادات النهائية لحفل ختام الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر ع ورشة الأداء المسرحي محمد صابر

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