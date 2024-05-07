الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس 2024/2025 الحكومية والأزهرية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

لا تختلف الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس 2024/2025 عن الأعوام السابقة، فهى موحدة لكل السنوات، ويبدأ تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية والأزهرية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025 بعدة أشهر، وفق الشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم وكذلك الأزهر. 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد والأوراق المطلوبه لتقديم المدارس 2024/2025. 

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 في شهر يونيو من كل عام للتقديم الإلكتروني بينما يتم تقديم الملف الورقي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة. 

ويتم تحديد الاوراق المطلوبه لتقديم المدارس 2024/2025 مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لتقديم المدارس 2024/2025، من خلال موقع مركز المعلومات

وتكون الاوراق المطلوبه لتقديم المدارس 2024/2025 عي نفسها الخاصة بكل عام وهي كالتالي: 

أولا:  شهادة ميلاد حديثة من صورتين للطالب المراد تسجيله.

ثانيًا: صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية، في حالة وفاة الأب تقدم صورة من شهادة الوفاة.

ثالثًا: تقديم 8 صور حديثة مقاس 4*6 للطالب.

رابعًا: البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم مرفقة بملف التقديم.

خامسًا:  تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل، كما يتم إحضار صورة منها.

و لا بد من حضور الأب والطفل  أثناء  تقديم الاوراق المطلوبه لتقديم المدارس 2024/2025، وذلك في حالة القبول، وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، ويجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم في حالة الطلاق.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية ورابط التظلم على الوظائف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

ويفتح الازهر كل عام قبل الدراسة بعدة أشهر باب تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. 

ويكون الحد الأدنى لقبول الطلاب في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري كل عام 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، ويستطيع أولياء الأمور تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري عندما يتم تحديد الموعد عبر بوابة الازهر الإلكترونية

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تعرف على جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى فى سوهاج

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جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

الاوراق المطلوبه لتقديم المدارس رابط تقديم الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة موقع مركز المعلومات الأزهر الشريف بوابة الازهر الالكترونية

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