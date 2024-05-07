الثلاثاء 07 مايو 2024
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الدين لله

رئيس "الأعلى للطرق الصوفية" يدين الهجمات الوحشية للقوات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

د. عبدالهادى القصبي
د. عبدالهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية

أدان الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بشدة الاقتحام العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتكاب المذابح والجرائم في المناطق الفلسطينية حيث تعتبر هذه الأعمال العنيفة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولى

وأكد فى بيان له منذ قليل على حق جميع الشعوب في الحياة بأمان وكرامة، وشدد على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسئولين عنها.

وعبر "القصبى" عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، قائلا: نقف إلى جانبه في مواجهة هذه الانتهاكات والظلم الذي يتعرض له. كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توحيد جهودها للتصدي لهذه الجرائم ووضع حد للعنف والاحتلال.

الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العادل

وحث القصبى فى ختام  تصريحاته، على ضرورة إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة، ويؤكد  أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي لدعم هذه العملية وتوفير الظروف الملائمة لحل النزاع القائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان.

رئيس الأعلى للصوفية يدين الهجمات الوحشية القوات الإسرائيلية

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