الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الهادى القصبي: ما حدث بجلسات الحوار الوطني يدعو للتفاؤل والأمل

عبد الهادى القصبي
عبد الهادى القصبي

كشف الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن انطباعى جيد جدًا، وما حدث داخل القاعة بالحوار الوطني في الأسبوع الأول والثاني شيء يدعو للأمل والتفاؤل، يمكن كل الناس مختلفة إننا كمصريين مش هنعرف نقعد مع بعض على مائدة واحدة، ولكن كل الناس موجودة وبتقول الرأي والرأى الآخر.

وأضاف: "استمعنا اليوم إلى مداخلات مهمة جدا من رأي ورأي آخر، والمهم في النهاية إننا نوصل لمساحات مشتركة كبيرة جدًا من تلك المداخلات، يمكن النهاردة ما ذهب التوافق إليه وجوب وجود مفوضية تدافع عن مصالح الأحزاب والبعض تناول قضية التمويل".

وتابع: "البعض تحدث عن أن تكون الدولة هي الممول أو أن الأحزاب تستثمر، ومن هنا كانت أهمية وجوب وجود مفوضية تذهب إلى دعم الأحزاب، كما تناولنا مسألة الاندماج إعداد كبيرة من الأحزاب رغم توافق الإيدلوجيات والجميل جدا في الجلسة بتوع الإدارة بيقولوا لما تيجى تعمل إصلاح لابد من تقييم الوضع الراهن، وهذا ما رأيته من نقد ذاتى من رؤساء الأحزاب، وقالوا كنا مهتمين بالحصول على مقعد في المجالس البرلمانية أو المحلية والأحزاب لابد أن يكون لها رؤية وتخيل للدولة المصرية، والمسالة ليست محصورة في أن أنا حصلت على كام مقعد في المحليات أو في مجلس النواب" .

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