كيف يستغل طارق العشري ثغرات الأهلي للفوز في مباراة اليوم؟

جاء قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي باستبعاد التونسي علي معلول الظهير الأيسر وكريم الدبيس من قائمة فريقه قبل مواجهة الاتحاد السكندري ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة التاسعة في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

ويدرس طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري استغلال تلك الثغرة الفنية بعدما استقر على مشاركة عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر بعد قراره بإراحة علي معلول واستبعاد الدبيس لرؤية فنية لعدم التزامه بالتعليمات الفنية في التدريبات الأخيرة.

كولر مازال في حيرة من قراره الفني لتعويض غياب معلول، حيث اقترح الجهاز المعاون له إمكانية منح الفرصة لأحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى أو الاعتماد علي عمر كمال عبدالواحد.

المدير الفني للأهلي يعلم تماما أن طارق العشري سيلعب على تلك الثغرة خلال سير اللقاء بين الفريقين خاصة أن عمر كمال عبدالواحد لم يجيد في هذا المركز أو المساك في المباريات التي شارك فيها.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعب من أجل وضع خطة لإيقاف تحركات لاعبي الاتحاد في الجانب الهجومي واستغلال بطئ تحركات عمر كمال عبدالواحد في الارتداد الدفاعي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

في المقابل استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الفريق الأول بالنادي على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي الاتحاد السكندري ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول بالنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي.