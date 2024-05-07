الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السعودية تتقدمها.. أهم الدول العالم المستوردة للصناعات الغذائية من مصر

المهندس هانى برزي،
المهندس هانى برزي، رئيس المجلس التصديري

أعلن المهندس هانى برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2024.

وقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الاول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

أهم  الدول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الاول

وكشف عن أن أهم  الدول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 131 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 9%، يليها فلسطين بقيمة 99 مليون دولار ونسبة نمو 53%، ليبيا بقيمة 83 مليون دولار ونسبة نمو 15%، السودان بقيمة 82 مليون دولار ونسبة نمو 71%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 22%، هولندا بقيمة 65 مليون دولار محققة نسبة نمو 90%، إسبانيا بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة نمو 161%، إيطاليا بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 24%، المغرب بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 131%، وفى المركز العاشر الاردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 18% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023. 

 حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات

كما احتلت إسبانيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 39 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 82 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة نمو 31 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 26 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 14 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، وفى المركز العاشر الجزائر بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

 

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