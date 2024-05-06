هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف في 2024

أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق أن هاتف آيفون 15 برو ماكس من شركة آبل قد سيطر على مبيعات الهواتف الذكية العالمية، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من عام 2024.

ووفقًا للتقرير، فقد هيمنت هواتف آيفون على المراكز الأربعة الأولى في القائمة، حيث شملت: آيفون 15 برو ماكس، وآيفون 15، وآيفون 15 برو، وآيفون 14. بينما احتل هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا المركز الخامس كأفضل هاتف أندرويد مبيعًا خلال نفس الفترة.

وتابع التقرير أن هاتفي سامسونج A15 وA54 حلّا في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بينما جاء هاتف آيفون 15 بلس في المركز الثامن. واكتملت قائمة العشرة الأوائل بهاتفي سامسونج S24 وA34.

يُشير هذا الأداء القوي لشركة آبل إلى استمرار شعبية هواتف آيفون، خاصةً مع إطلاق سلسلة آيفون 15 الجديدة. كما يعكس ذلك أيضًا استمرار قوة العلامة التجارية آبل في السوق العالمية للهواتف الذكية.