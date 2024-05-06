الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"بوكية بيض بالورد".. أغرب هدايا شم النسيم في محل عبدالحليم حافظ وشادية (فيديو)

بوكية بيض بالورد
بوكية بيض بالورد

أجواء احتفالية ربيعية زهور وهدايا تغزو محلات الورود، ولكن بوكية "بيض بالورد" أغرب تقاليع شم النسيم  هذا العام، داخل محل الفنانين ومن أشهر زبائنة عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وشادية، ولكن في الزمن الحالي حسن الرداد، حيث يتميز الورد بقدرته على إدخال البهجة والسرور فور وجوده في أي مكان لتقديمه هدايا عيد الربيع.

وترصد «الدستور» فيديو لايف داخل محل ورود لرصد أغرب تقاليع هدايا شم النسيم هذا العام.

الورد البلدي يكسب 

قال أحد بائعين الورد من خلال لايف الدستور: "سعر الوردة بيبدأ من ٢٠ جنيهًا، والورد البلدي يكسب الورد المستورد، الناس عايزة الورد البلدي عشان سعره وريحته، خاصة أنه يعيش أكتر ورد بيقعد في البيت مبيدبلش يقعد لمدة ١٥ يوما". 

بوكية بيض بالورد 

وأما عن فكرة بوكية "بيض بالورد" قال:"الفكرة جات بمناسبة شم النسيم اللي مشهور بالبيض الملون، وقابلت استحسان عدد كبير من الزبائن، المحل تاريخه يرجع لـ١٠٠ سنة، وأشهر زبائنه فريد الأطرش وشادية، وأما الزمن الحالي حسن الرداد".

 

إجازات شهر مايو عام 2024

يذكر أن بدأت إجازة  شهر مايو من يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى يوم غدا الإثنين حيث كان يوم الجمعة 3 مايو 2024 والسبت 4 مايو 2024 إجازتين أسبوعيتين بينما اليوم الأحد 5 مايو 2024، يكون هناك إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد العمال، بينما يوم الإثنين 6 مايو 2024 يُعتبر إجازة بمناسبة شم النسيم، ثم تتوالى بعد ذلك الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة 10 مايو والسبت 11 مايو، وكذلك يومي الجمعة 17 مايو والسبت 18 مايو والجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو والجمعة 31 مايو جميعها إجازات أسبوعية.

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