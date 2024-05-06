نقلًا عن "القاهرة الإخبارية".. "السفيرة عزيزة" تستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني برفح

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية DMC تقريرًا مصورًا نقلًا عن فضائية القاهرة الإخبارية ليوضح أوضاع الأشقاء في رفح الفلسطينية.

وقال أحد متضرري الأحداث، إنّ سكان المدينة فوجئوا، صباح اليوم، بأوراق تحذير عاجلة، توفي بضرورة النزوح نحو المواصي وخان يونس: "إحنا من الليل ما نمنا بسبب الغارات الإسرائيلية".

الغارات الصهيونية على رفح

وأشارت سيدة فلسطينية إلى أن القوات الصهيونية هي من أجبرت الشعب الفلسطيني إلى رفح، والآن تريد نزوحهم مرة أخرى من رفح، معبرًا: "الإسرائيليين بيقولوا النزوح للأمان، لكن فين الأمان، نزحنا من غزة وقتلونا في رفح الفلسطينية، إحنا عايزين نروح لمكان فيه أمان، كانوا كتبوا لنا على الهاتف روحوا لمنطقة آمنة، لكن مفيش أمان، إحنا خايفين نروح أي مكان يقصفونا، وأنا نزحت مع أولادي بدون أي أغراض وبدون أي شىء إضافة أن مفيش مواصلات وماشيين بقالنا 3 ساعات.. خلينا نموت وخلاص".