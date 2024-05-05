الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"السفيرة عزيزة" يحتفل مع كورال "الكرمل" بعيد القيامة

كورال الكرمل
كورال الكرمل

استضاف برنامج “السفيرة عزيزة”، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، على شاشة “dmc”، كورال “الكرمل” الذي قدم العديد من الترانيم الروحية والأدعية الدينية؛ احتفالًا بعيد القيامة المجيد.

وقدم كورال “الكرمل” العديد الترانيم، خلال إحدى فقرات البرنامج مثل: “أوقات بكون مليان بضيق وخوف” وكلماتها تؤكد معاني أنَّ القرب من الخالق فيه الأمان والفرح ويزيل الآلام، وبه دعاء: “تولاني برعايتك مليش حد غيرك هاحتاج إيه وأنا جنبك ومغرقني في خيرك”.

وقال مدرب كورال “الكرمل”، خلال استضافته ببرنامج “السفيرة عزيزة”: “الكنائس توفر إمكانية توجيه الأطفال في سن صغيرة لتجنب تشتيته بين أكثر من نشاط ودورنا كمربيين توجيه النشء لأوجه من النشاط يتميزون فيه فعلى سبيل المثال نلحق الطفل بالكورال لأنه مميز في هذا الشق”.

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

«تاريخ الأسطورة».. أرقام على معلول مع الأهلى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله