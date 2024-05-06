الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

النائب محمد الرشيدى: تهديدات الاحتلال الإسرائيلى باجتياح رفح ستسفر عن نتائج كارثية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أدان النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بشأن شن الهجوم على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الهجوم سيسفر عن نتائج كارثية على الأمن القومي للمنطقة العربية والعالم أجمع، مؤكدًا أن هذا يعد جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني.

 

لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية 

وشدد عضو مجلس الشيوخ خلال بيانه اليوم، على أن الدولة المصرية لم تتوان لحظة في دعم القضية الفلسطينية، فكانت وما زالت تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وضرورة أن يعيش في سلام واستقرار يتمتع بحقوقه ويمارس واجباته، بالإضافة إلى أنها توجه مساعداتها الإنسانية والإغاثية إلى أهالي غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتتفاوض مع جميع الأطراف لفرض السلام والاستقرار والسعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر لم ولن تقبل بمحاولات التهجير القسري للفلسطينين وتصفية القضية الفلسطينية، بعدما أصبحت غزة خاوية على عروشها، لا يكسوها سوى الخراب والدمار والدماء، ثم وجهت قوات الاحتلال مدافعها وأسلحتها نحو رفح الفلسطينية التي باتت ملاذًا للنازحين والناجين من غزة، ما كشف عن نوايا الاحتلال السيئة.

 

تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان


وطالب النائب محمد الرشيدي، بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعزيز مسار التفاوض بشأن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، ووقف تمديد الصراع في المنطقة، والعمل على حل القضية الفلسطينية، حلًا نهائيًا يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.

حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ الإبادة الجماعية القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى غزة

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